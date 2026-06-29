വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് വകുപ്പ് മന്ത്രി; ഓരോരുത്തരും അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല: ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ
മലപ്പുറം: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരണവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ. കുറഞ്ഞ വീര്യമുള്ള മദ്യത്തിന് എത്ര നികുതി ചുമത്തണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണെന്നും, അതിൽ മറ്റുള്ളവർ ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്റെ നിലപാടുകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ രംഗത്തെത്തിയത്.
സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഘടനയെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും മുന്നണിക്കുള്ളിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും ചർച്ചകളും സജീവമാകുന്നതിനിടയിലാണ് ലീഗ് നേതാവിന്റെ ഈ നിർണായക പ്രതികരണം. നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അതത് വകുപ്പുകൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ മാനിക്കണമെന്ന സൂചനയാണ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ വാക്കുകളിലുള്ളത്.