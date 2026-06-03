സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്ഷം നാളെയെത്തും; ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്
സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്ഷം നാളെയെത്തും. ഇന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴമുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ടാണ്. മറ്റു ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റിനും കടല്ക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കേരള-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കുണ്ട്. അതേസമയം കോഴിക്കോട് രാവിലെ മുതല് ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. മലയോരമേഖലയില് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയില് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ദേശീയപാതയിലടക്കം വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും; മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.