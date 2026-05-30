മാസപ്പടി കേസ്: വിദേശ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറിയെന്ന് ഷോൺ ജോർജ്; ഇ ഡിക്ക് കത്ത് നൽകി

By  Metro Desk Updated: May 30, 2026, 15:39 IST
Kochi

കൊച്ചി: മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പി.സി. ജോർജിന്റെ മകൻ ഷോൺ ജോർജ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണ ഉൾപ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസിൽ, കരിമണൽ കമ്പനിയായ സി.എം.ആർ.എല്ലിൽ (CMRL) നിന്ന് വിദേശത്തുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വൻതോതിൽ പണം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഷോൺ ജോർജ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ED) കത്ത് നൽകി.

​അമേരിക്കയിലെയും കാനഡയിലെയും ചില പ്രമുഖ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കത്തിലെ പ്രധാന ആരോപണം.

കത്തിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • വിദേശ അക്കൗണ്ടുകൾ: സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തെ ചില പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഷോൺ ജോർജ് അവകാശപ്പെടുന്നു.
  • അന്വേഷണം വേണം: ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ആരുടേതാണെന്നും, മാസപ്പടിപ്പണമാണോ ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ഇ ഡി വിശദമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
  • ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ: കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ആവശ്യമായ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കൈമാറാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​മാസപ്പടി കേസിൽ നിലവിൽ ഇ ഡിയും സി.എഫ്.ഐ.ഒയും (SFIO) അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഷോൺ ജോർജിന്റെ ഈ പുതിയ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സി.എം.ആർ.എൽ വൃത്തങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like