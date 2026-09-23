മാസപ്പടി കേസ്: ED, വി.ഡി പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ രസം തോന്നുന്നു; പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയാലേ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

By  Metro Desk Sep 23, 2026, 12:05 IST
വിഡി സതീശൻ വാർത്ത സമ്മേളനം

തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസിലെ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. ED മോദി VD പേര് കേൾക്കുമ്പോ രസം തോന്നുന്നു.കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എടുത്തു ചാട്ടവും ഇല്ലായിരുന്നു. നിയമോപദേശത്തിൽ വ്യക്തമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി അടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നു. കേരള പൊലീസിന് കൈമാറിയാൽ അന്വേഷണം നടത്തിയേ മതിയാകു എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ FIR ഇടാവൂ എന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട്. അന്വേഷണം നിയമപരമായ ബാധ്യത ആണ്. തീരുമാനം എടുക്കാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥർ. ആരെയും വേട്ടയാടാനൊ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോ സർക്കാരിനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളപ്പിറവിക്ക് ശേഷമുള്ള 70 ആം വർഷം. ‘ഫെസ്റ്റിവൽ കേരള’ എന്ന പേരിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തും.

വയോജന ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ പേര് മാറ്റി. മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കുള്ള വകുപ്പ് എന്നാക്കി. റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തും. വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവത്കരണവും ശക്തമായ നടപടിയും എടുക്കും. ലോക കേരള സഭ പിരിച്ചുവിടും. പ്രവാസികൾക്ക് പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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