മാസപ്പടി കേസ്: ടി. വീണയ്ക്ക് വീണ്ടും ഇ.ഡി സമൻസ്; ബുധനാഴ്ച ഹാജരാകാൻ നിർദേശം

By  Metro Desk Jun 12, 2026, 11:23 IST
Veena ED New

കൊച്ചി: സി.എം.ആർ.എൽ (CMRL) മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ടി. വീണയ്ക്ക് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) വീണ്ടും സമൻസ് അയച്ചു. വരും ബുധനാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി സോണൽ ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

​നേരത്തെ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇ.ഡി സമൻസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീണ സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ തീയതി നിശ്ചയിച്ച് വീണ്ടും സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

​വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന 'എക്‌സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ്' എന്ന ഐ.ടി കമ്പനിയും കരിമണൽ കമ്പനിയായ സി.എം.ആർ.എല്ലും തമ്മിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. കമ്പനികൾ തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ സേവനങ്ങളും നൽകാതെയാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈമാറിയതെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ.

​കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി.എം.ആർ.എൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒൻപതോളം പേർക്ക് ഇ.ഡി ഇതിനകം തന്നെ സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും അനുകൂല ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ കേസിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കാനാണ് ഇ.ഡിയുടെ നീക്കം.

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