മാസപ്പടി കേസ്; വീണ വിജയനെ കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി ഓഫിസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായി: മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി
കൊച്ചി: കരിമണൽ കമ്പനിയായ സി.എം.ആർ.എല്ലും (CMRL) വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസും തമ്മിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ വീണ വിജയന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായി. കൊച്ചിയിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ഓഫിസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെ ഭർത്താവും സി.പി.എം നേതാവുമായ പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനൊപ്പമാണ് വീണ കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരായത്. കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചത്.
എക്സാലോജിക് കമ്പനി സി.എം.ആർ.എല്ലിന് എന്ത് ഐ.ടി സേവനമാണ് നൽകിയതെന്നും, കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈപ്പറ്റിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൃത്യമായ സ്രോതസ്സും വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു. കേന്ദ്ര ഏജൻസി നൽകിയ രണ്ടാമത്തെ സമൻസിലാണ് വീണ നേരിട്ട് ഹാജരായത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വീണ സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇ.ഡി ഇത് അനുവദിക്കാതെ ഈ ബുധനാഴ്ച തന്നെ ഹാജരാകാൻ കർശന നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി.എം.ആർ.എൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് വീണ നൽകിയ മൊഴികളും മറ്റ് രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്വേഷണസംഘം തുടനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക.
കൊച്ചി: കരിമണൽ കമ്പനിയായ സി.എം.ആർ.എല്ലും (CMRL) വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസും തമ്മിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ വീണ വിജയന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായി. കൊച്ചിയിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ഓഫിസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെ ഭർത്താവും സി.പി.എം നേതാവുമായ പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനൊപ്പമാണ് വീണ കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരായത്. കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചത്.
എക്സാലോജിക് കമ്പനി സി.എം.ആർ.എല്ലിന് എന്ത് ഐ.ടി സേവനമാണ് നൽകിയതെന്നും, കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈപ്പറ്റിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൃത്യമായ സ്രോതസ്സും വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു. കേന്ദ്ര ഏജൻസി നൽകിയ രണ്ടാമത്തെ സമൻസിലാണ് വീണ നേരിട്ട് ഹാജരായത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വീണ സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇ.ഡി ഇത് അനുവദിക്കാതെ ഈ ബുധനാഴ്ച തന്നെ ഹാജരാകാൻ കർശന നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി.എം.ആർ.എൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് വീണ നൽകിയ മൊഴികളും മറ്റ് രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്വേഷണസംഘം തുടനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക.