മാസപ്പടി കേസ്: ഇഡിക്ക് നൽകിയ മൊഴി പിൻവലിച്ച് സിഎംആർഎൽ മുൻ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ; അന്വേഷണം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്
കൊച്ചി: മാസപ്പടി കേസിൽ നിർണായക മൊഴി പിൻവലിച്ച് CMRL ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ കെ. സുരേഷ് കുമാർ. എക്സാലോജിക് CMRL-ന് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള മൊഴിയാണ് ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ നൽകിയിരുന്നതിൽ നിന്ന് സുരേഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ പൂർണമായും പിന്മാറിയത്. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭീഷണിക്കും തുടർച്ചയായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും വഴങ്ങിയാണ് അന്ന് മൊഴി നൽകിയതെന്നാണ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ പുതിയ നിലപാട്.
2024 ഏപ്രിൽ 15നാണ് സുരേഷ് കുമാറിനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് മെയ് 15ന് മൊഴി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിട്രാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഡിക്ക് നൽകിയതായാണ് വിവരം. ഇതിന്റെ പകർപ്പ് മീഡിയവണിന് ലഭിച്ചു.
ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ മറികടന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നതെന്നും സുരേഷ് കുമാർ ആരോപിക്കുന്നു. ബലപ്രയോഗമോ ഭീഷണിയോ പാടില്ലെന്ന നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദീർഘനേരം മാനസികമായും ശാരീരികമായും സമ്മർദത്തിലാക്കിയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം.
തനിക്ക് 63 വയസുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രമേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സുരേഷ് കുമാർ റിട്രാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ടെന്നും ഭക്ഷണമോ മരുന്നോ നൽകാതെയും ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെയും സമ്മർദത്തിലാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ട രീതിയിൽ മൊഴി എഴുതി നൽകേണ്ടിവന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം.
എക്സാലോജിക് CMRL-ന് യാതൊരു സേവനവും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഇഡി അന്വേഷണത്തിലെ പ്രധാന വാദങ്ങളിലൊന്ന്. ഈ വാദത്തിന് പിന്തുണയായി സുരേഷ് കുമാറിന്റെ മൊഴിയും ഏജൻസി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മൊഴി സുരേഷ് കുമാർ നിഷേധിക്കുകയാണ്.
എക്സാലോജിക് സേവനം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ തന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നും റിട്രാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയതായാണ് വിവരം.
CMRLയിൽ നിന്നുള്ള പണം വ്യക്തിഗത ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയെന്ന തരത്തിൽ താൻ നൽകിയ മൊഴിയും സ്വമേധയാ നൽകിയതല്ലെന്നാണ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ നിലപാട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ഉണ്ടായ സമ്മർദത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരമൊരു മൊഴി നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.
CMRL-എക്സാലോജിക് ഇടപാടിൽ ഇഡി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലും സുരേഷ് കുമാറിന്റെ മൊഴി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സാലോജിക് സേവനം നൽകാതെയാണ് പണം ലഭിച്ചതെന്നും പിണറായി വിജയനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പണം നൽകിയതെന്നുമുള്ള ഇഡിയുടെ വാദങ്ങളിൽ മൊഴിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ 8ന് ഇഡി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പിണറായി വിജയൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ടി. വീണ, മരുമകനും എംഎൽഎയുമായ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണങ്ങൾ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവയാണ്; അന്തിമമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളല്ല.
പ്രധാന സാക്ഷിയുടെ മൊഴി പിന്നീട് പിൻവലിക്കുന്നത് അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് നിയമപരമായ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൊഴി മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല കേസ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. മറ്റ് രേഖകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ തെളിവുകളും സാഹചര്യത്തെളിവുകളും ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരാനാകും.
നിലവിലെ ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ സുരേഷ് കുമാറിന്റെ മൊഴിക്ക് പുറമെ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, ഇടപാടുകളുടെ പണമൊഴുക്ക്, മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ മൊഴികൾ എന്നിവയും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അതിനാൽ സുരേഷ് കുമാറിന്റെ റിട്രാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേസിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നത് അന്വേഷണത്തിലും പിന്നീട് കോടതിയിലെ നടപടികളിലുമാണ് വ്യക്തമാകുക. നേരത്തെ 2026 ജൂണിലും CMRL CFO കെ. സുരേഷ് കുമാറിനെ ഇഡി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.