മാസപ്പടി കേസ്: വീണ വിജയൻ വീണ്ടും ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ; കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി

By  Metro Desk Jun 25, 2026, 09:29 IST
Veena ED New

കൊച്ചി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മാസപ്പടി കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണ വീണ്ടും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) മുന്നിൽ ഹാജരായി. കൊച്ചിയിലെ ഇഡി റീജിയണൽ ഓഫീസിലാണ് വീണ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എത്തിയത്.

​നേരത്തെ ജൂൺ 17-ന് നടന്ന ആദ്യഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഒൻപത് മണിക്കൂറിലധികം വീണയെ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളും ബാങ്ക് ലോക്കർ പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്തലുകളും മുൻനിർത്തി കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനാണ് വീണയെ വീണ്ടും വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.

​സിഎംആർഎൽ (CMRL) കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സേവനങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈപ്പറ്റി എന്ന ആരോപണത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

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