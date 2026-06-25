മാസപ്പടി കേസ്: വീണ വിജയൻ വീണ്ടും ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ; കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി
കൊച്ചി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മാസപ്പടി കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണ വീണ്ടും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) മുന്നിൽ ഹാജരായി. കൊച്ചിയിലെ ഇഡി റീജിയണൽ ഓഫീസിലാണ് വീണ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എത്തിയത്.
നേരത്തെ ജൂൺ 17-ന് നടന്ന ആദ്യഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഒൻപത് മണിക്കൂറിലധികം വീണയെ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളും ബാങ്ക് ലോക്കർ പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്തലുകളും മുൻനിർത്തി കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനാണ് വീണയെ വീണ്ടും വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.
സിഎംആർഎൽ (CMRL) കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സേവനങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈപ്പറ്റി എന്ന ആരോപണത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.