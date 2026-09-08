മാസപ്പടി ഇടപാട്; മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും: ഇ.ഡിയുടെ കത്ത് ലഭിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല

By  Metro Desk Sep 8, 2026, 19:12 IST
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തിരുവനന്തപുരം: സി.എം.ആർ.എൽ മാസപ്പടി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) അയച്ച കത്ത് ലഭിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇഡി യുടെ കത്ത് ലഭിച്ചു. ഡിജിപിക്ക് കത്ത് ലഭിച്ചു. DGP പരിശോധിച്ച ശേഷം ഹോം സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകി. ഹോം സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച ശേഷം റിപ്പോർട്ട്‌ നൽകും. നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. ED അന്വേഷണശേഷം നൽകിയ കത്താണ് അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല.

ഹോം സെക്രട്ടറിയുടെ ശുപാർശക്ക് അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നിട്ട് കൊണ്ട് പോകും. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. കത്ത് ലഭിച്ച കാര്യം സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയും സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കത്ത് വിശദമായി പരിശോധിച്ചശേഷം നിയമപരമായി എന്തൊക്കെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാകുമെന്ന് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇതോടെ മാസപ്പടി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ തുടർ നിയമനടപടികൾക്ക് സാധ്യതയൊരുങ്ങുകയാണ്. സി.എം.ആർ.എൽ മാസപ്പടി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇ.ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പി.എം.എൽ.എ (PMLA) സെക്ഷൻ 66(2) പ്രകാരമാണ് ഇ.ഡി ഡി.ജി.പിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയതെന്നാണ് വിവരം.

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