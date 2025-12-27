ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും എത്തിയില്ല; പെരുമ്പാവൂർ വെങ്ങോല പഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു

By MJ DeskDec 27, 2025, 12:08 IST
vengola

പെരുമ്പാവൂർ വെങ്ങോല പഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു. ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതോടെയാണ് അസാധാരണ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത്. വെങ്ങോല പഞ്ചായത്തിൽ കക്ഷി നിലയിൽ മുൻതൂക്കം യുഡിഎഫിനാണ്. 

9 അംഗങ്ങളാണ് യുഡിഎഫിനുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് ജയിക്കാൻ മറ്റ് കക്ഷികളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഇതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. എൽഡിഎഫിന് എട്ട് അംഗങ്ങളും ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് ആറ് അംഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരാൾ എസ് ഡി പി ഐ അംഗമാണ്

വോട്ടെടുപ്പിന് ഇന്ന് യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങളും എസ് ഡി പി ഐ അംഗങ്ങളും മാത്രമാണ് എത്തിയത്. എൽഡിഎഫ്, ട്വന്റി ട്വന്റി അംഗങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. ആകെ 14 അംഗങ്ങളും വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് ക്വാറം തികയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായത്. മാറ്റിവെച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ നടത്തുമെന്ന് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു

Tags

Share this story

Featured

You may like