"അമ്മമാർ മകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പരമ്പരാഗത രുചിക്കൂട്ടുകൾ പകർന്നു നൽകണം"; മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ പരാമർശം വിവാദത്തിൽ: സ്ത്രീവിരുദ്ധമെന്ന് വിമർശനം
തിരുവനന്തപുരം / ചെങ്ങന്നൂർ: അമ്മമാർ അവരുടെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണരീതികളും രുചിക്കൂട്ടുകളും മകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് (മരുമകൾക്ക്) പകർന്നു നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നടത്തിയ പരാമർശം വിവാദത്തിൽ. പ്രസ്താവന സ്ത്രീവിരുദ്ധവും ലിംഗസമത്വ ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലും രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്.
വിവാദത്തിന് ആധാരമായ പരാമർശം
ചെങ്ങന്നൂരിൽ നടന്ന പമ്പ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിവാദപരമായ പരാമർശം നടത്തിയത്:
കല ഉൾപ്പെടെ പരമ്പരാഗതമായ എല്ലാം നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. മുൻതലമുറകൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് പകർന്നു തന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊന്നും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുന്നില്ല. ചില അമ്മമാരോട് ഞാൻ പരാതി പറയാറുണ്ട്; അവർ പ്രത്യേക വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും. പക്ഷേ അത് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ ഭാര്യയായി വരുന്ന ആൾക്കോ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും അത് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം.
രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക ലോകം
പാചകവും വീട്ടുജോലികളും സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന പഴയകാല ലിംഗവിവേചന ചിന്തകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശമെന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം.
മുൻമന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം: "വീട്ടുജോലികൾ ആൺ–പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന മാറ്റം നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വരുത്തി. എന്നിട്ടും...!" എന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു.
എഴുത്തുകാരി എസ്. ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമർശനം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിന്താഗതികൾ ഇത്രയൊക്കെയേ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എഴുത്തുകാരി ശാരദക്കുട്ടിയും രംഗത്തെത്തി.
ഭക്ഷണ സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത വീടുകളിലെ മരുമക്കൾക്കു മാത്രമായി ചുരുക്കിക്കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും, പാചകം ആൺ-പെൺ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും അഭ്യസിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വ്യാപകമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്.