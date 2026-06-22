വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നീക്കം: സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ക്രൈസ്തവ സഭകൾ

By  Metro Desk Jun 22, 2026, 10:45 IST
Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവും വൈനും ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കത്തിനെതിരെ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ രംഗത്ത്. സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കം അങ്ങേയറ്റം സംശയാസ്പദമാണെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ ആരോപിച്ചപ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മദ്യനയം പൂർണ്ണമായി പാളിപ്പോയെന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്ന് ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭ വിമർശിച്ചു.

സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പ്രതികരണം:

ഐടി പാർക്കുകളിൽ മദ്യം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നാലെ, വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യോത്പാദനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നത് ദുരൂഹമാണ്. ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യമല്ല, മറിച്ച് മദ്യലോബികളുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നതെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുകയാണെന്ന് സഭ വ്യക്തമാക്കി.

ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭയുടെ വിമർശനം:

സംസ്ഥാനത്ത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യവർജ്ജനം നടപ്പാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി വന്ന സർക്കാരിന്റെ നയം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വരുമാനം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് മദ്യലഭ്യത കൂട്ടുന്നത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

​ലഹരിമുക്ത ക്യാമ്പയിനുകൾ ഒരു വശത്ത് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ മറുവശത്ത് മദ്യവ്യാപനത്തിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് സഭകളുടെ തീരുമാനം.

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