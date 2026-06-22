വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നീക്കം: സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ക്രൈസ്തവ സഭകൾ
സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവും വൈനും ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കത്തിനെതിരെ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ രംഗത്ത്. സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കം അങ്ങേയറ്റം സംശയാസ്പദമാണെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ ആരോപിച്ചപ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മദ്യനയം പൂർണ്ണമായി പാളിപ്പോയെന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വിമർശിച്ചു.
സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പ്രതികരണം:
ഐടി പാർക്കുകളിൽ മദ്യം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നാലെ, വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യോത്പാദനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നത് ദുരൂഹമാണ്. ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യമല്ല, മറിച്ച് മദ്യലോബികളുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നതെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുകയാണെന്ന് സഭ വ്യക്തമാക്കി.
ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിമർശനം:
സംസ്ഥാനത്ത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യവർജ്ജനം നടപ്പാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി വന്ന സർക്കാരിന്റെ നയം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വരുമാനം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് മദ്യലഭ്യത കൂട്ടുന്നത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ലഹരിമുക്ത ക്യാമ്പയിനുകൾ ഒരു വശത്ത് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ മറുവശത്ത് മദ്യവ്യാപനത്തിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് സഭകളുടെ തീരുമാനം.