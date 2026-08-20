എംആർ അജിത് കുമാറിന്റെ സസ്പെൻഷൻ നടപടി നിയമപരമെന്ന് സർക്കാർ; ഹർജിയെ എതിർത്ത് സത്യവാങ്മൂലം
എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന്റെ സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയെ എതിർത്ത് സർക്കാർ കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. സസ്പെൻഷൻ എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോർട്ടിലെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും നടപടി ചട്ടപ്രകാരമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒപ്പിട്ടത് നിയമപരമാണെന്നും ഉത്തരവിറക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും സർക്കാർ വാദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ടില്ലെന്ന അജിത് കുമാറിന്റെ വാദവും സർക്കാർ തള്ളി. സസ്പെൻഷന് പിന്നിൽ ദുരുദ്ദേശമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിനും തെളിവില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
ഡി.ജി.പി സ്ഥാനക്കയറ്റം തടയാനാണ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന ആരോപണവും സർക്കാർ നിഷേധിച്ചു. പുതിയ തെളിവുകളുടെയും എസ്.ഐ.ടി കണ്ടെത്തലുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. സസ്പെൻഷന് മുമ്പ് അജിത് കുമാറിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നെങ്കിലും മറുപടി തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ലെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണത്തിൽ അജിത് കുമാർ ഇടപെട്ടെന്നും ചിലരുടെ മൊഴി മാറ്റിയെന്നും തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാൽ സസ്പെൻഷൻ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന വാദം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.