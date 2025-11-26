മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ കൊലവിളി പരാമർശം; കന്യാസ്ത്രീയായിരുന്ന ടീന ജോസിനെതിരെ കേസെടുത്തു
Nov 26, 2025, 08:19 IST
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കൊലവിളി പരാമർശം നടത്തിയ കന്യാസ്ത്രീയായിരുന്ന ടീന ജോസിനെതിരെ കേസെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം സൈബർ പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. അഡ്വക്കേറ്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സൈബർ പോലീസ് കേസെടുത്തത്
സിഎംസി സന്ന്യാസിനി സമൂഹത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു ടീന ജോസ്. സഭാ നടപടികൾക്ക് വിധേയയായി 2009ൽ കന്യാസ്ത്രീ പട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഇറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലായിരുന്നു വിവാദ കമന്റ്
അന്നേരമെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു ബോംബെറിഞ്ഞ് തീർത്തുകളയണം അവനെ. നല്ല മനുഷ്യനായ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ തീർത്ത ഈ ലോകത്തിന് അതൊക്കെ പറ്റും എന്നായിരുന്നു ടീന ജോസിന്റെ കമന്റ്. ഇത് വിവാദമായതോടെ ടീനയെ തള്ളി സിഎംസി സന്ന്യാസിനി സമൂഹം രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.