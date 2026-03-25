‘കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വോട്ടർമാർ ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല’; തുറന്നുപറഞ്ഞ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായം ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും നേമം മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ സി.പി.എമ്മും കോൺഗ്രസും ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
- ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ: ബിജെപി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലേക്കും എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ പാർട്ടിക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
- വികസന അജണ്ട: വികസനവും പുരോഗതിയും മുൻനിർത്തിയാണ് എൻഡിഎ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തി വോട്ടർമാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- ആസ്തി വിവാദം: തന്റെ ആസ്തി വിവരങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ മറച്ചുവെച്ചു എന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ അദ്ദേഹം തള്ളി. ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച അദ്ദേഹം, വികസന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം നുണപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
- തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം: നേമം മണ്ഡലത്തിൽ വി. ശിവൻകുട്ടിക്കും കെ.എസ്. ശബരീനാഥനുമെതിരെ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.
