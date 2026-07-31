മുത്തങ്ങ സംഭവം: പോലീസുകാരൻ വിനോദ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ സി.കെ. ഗീതാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടെ 35 പ്രതികളെയും ഹൈക്കോടതി വെറുതെവിട്ടു

By  Metro Desk Jul 31, 2026, 11:32 IST
ഗീതാനന്ദൻ

കൊച്ചി: വയനാട് മുത്തങ്ങയിൽ പോലീസുകാരൻ വിനോദ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ എ.കെ.എസ് (ആദിവാസി ക്ഷേമ സമിതി) നേതാവ് സി.കെ. ഗീതാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 35 പ്രതികളെയും ഹൈക്കോടതി വെറുതെവിട്ടു. പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ആശ്വാസവിധി.

​നേരത്തെ വിചാരണക്കോടതി പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീൽ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. കേസിൽ കൃത്യമായ തെളിവുകളോ ദൃക്സാക്ഷികളുടെ വ്യക്തമായ മൊഴിയോ ഹാജരാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ:

2003 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ മുത്തങ്ങ ഭൂസമരവും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയും നടക്കുന്നത്. ആദിവാസികൾ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ സമരത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിലാണ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളായ വിനോദ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ആദിവാസി ഗോത്രമഹാസഭയുടെയും നേതാക്കളടക്കം നിരവധി പേരെ പ്രതിയാക്കി പോലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.

​ദീർഘകാലം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികൾക്ക് പൂർണ്ണമായ നീതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിധി ആദിവാസി സമര ചരിത്രത്തിലെ നിർണ്ണായകമായ ഒന്നാണെന്ന് സി.കെ. ഗീതാനന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു.

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