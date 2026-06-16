മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ്: 4 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യാൻ കോടതിയുടെ അനുമതി
തിരുവനന്തപുരം: അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരങ്ങൾ പ്രതിയായ മുട്ടിൽ മരം മുറി കേസിൽ പിടിച്ചെടുത്ത മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യാൻ ബത്തേരി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അനുമതി നൽകി. 4 കോടി രൂപ മൂല്യം വരുന്ന മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യാനാണ് കോടതി അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കുപ്പാടി ഡിപ്പോയിലാണ് നിലവിൽ പിടിച്ചെടുത്ത മരങ്ങളുള്ളത്. ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നിർണായക വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കേസിൽ നേരത്തെ സുൽത്താൻബത്തേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ, ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ.
2020-21 കാലഘട്ടത്തിൽ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ വിവാദ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ നിന്ന് അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ ഈട്ടിത്തടികൾ മുറിച്ചു കടത്തുകയായിരുന്നു. പതിനഞ്ച് കോടിയോളം വില വരുന്ന തടികളാണ് മുറിച്ച് കടത്തിയത്. സര്ക്കാര് ഉത്തരവിന്റെ മറവില് 105 മരങ്ങള് മുറിച്ചുമാറ്റിയെന്നാണ് കേസ്. പൊതുമുതല് നശിപ്പിക്കല്, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കല് വഞ്ചന, ഗുഢാലോചന എന്നിവയാണ് പ്രധാനകുറ്റങ്ങള്.
അഗസ്റ്റിന് സഹോദരന്മാരെ കൂടാതെ ഇവരുടെ ഡ്രൈവറായ ബിനീഷ്, ചാക്കോ, സുരേഷ്, അബൂബക്കര്, രവി, നാസര് അന്നത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസറായിരുന്ന കെ.കെ. ആജി, സെപ്ഷ്യല് വില്ലേജ് ഓഫീസര് കെ.കെ. സിന്ധു എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രതികള്.
ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന് ശേഷം പട്ടയഭുമിയില് ഉടമകള് നട്ടുവളര്ത്തിയതും സ്വയം മുളച്ചതുമായ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള മരങ്ങള് ഉടമള്ക്ക് മുറിച്ചുമാറ്റാന് അനുവാദം നല്കുന്ന റവന്യൂ പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറിയുടെ 2020 ഒക്ടോബര് 24 ലെ സര്ക്കാര് ഉത്തരവിന്റെ മറവിലായിരുന്നു മരങ്ങള് മുറിച്ച് മാറ്റിയത്. 1964ലെ കേരള ഭൂപതിവ് ചട്ടമനുസരിച്ച് പട്ടയം അനുവദിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകള് മുന്പ് ഭൂമിയില് ഉണ്ടായിരുന്നു മരങ്ങളാണ് മുട്ടില് സൗത്ത് വില്ലേജില് നിന്ന് മുറിച്ച് കടത്തിയതെന്ന് തൃശൂര് പീച്ചിയിലെ വനം ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തില് നടത്തിയ ഡിഎന്എ പരിശോധനയില് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.