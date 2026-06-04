മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ്: 52 കേസുകളിലും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാതെ വനംവകുപ്പ്; ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന് ആക്ഷേപം

By  Metro Desk Jun 4, 2026, 17:17 IST
മുട്ടിൽ മരം മുറി

കേരളത്തെ ഒന്നടങ്കം പിടിച്ചുകുലുക്കിയ വയനാട് മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതര അനാസ്ഥയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ വിവാദ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനംവകുപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 52 കേസുകളിൽ ഒന്നിൽ പോലും ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം (chargesheet) സമർപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണസംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

​കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളായ ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ, റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ജോസൂട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർക്കെതിരെ വനംവകുപ്പ് ശക്തമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, നിയമനടപടികൾ വൈകിക്കുന്നത് പ്രതികളെ സഹായിക്കാനാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാവുകയാണ്.

​പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:

  • കാലതാമസം: മരംമുറി നടന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു കേസിൽ പോലും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ എത്തിക്കാൻ വനംവകുപ്പിനായിട്ടില്ല.
  • വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനമില്ലായ്മ: വനംവകുപ്പ്, റവന്യൂ വകുപ്പ്, പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘം (SIT) എന്നിവർ വെവ്വേറെ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയില്ല.
  • പ്രതികൾക്ക് സഹായകരമാകും: കുറ്റപത്രം വൈകുന്നത് പ്രതികൾക്ക് നിയമപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനും കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാനും കാരണമാകുമെന്ന് നിയമവിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

​സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുഭൂമിയിൽ നിന്നും പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഈട്ടിത്തടികൾ വ്യാജ ഉത്തരവുകളുടെ മറവിൽ മുറിച്ചുകടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. വനംവകുപ്പിന്റെ ഈ മെല്ലെപ്പോക്ക് നയത്തിനെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

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