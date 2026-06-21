വാണിയപ്പാറ പള്ളി കല്ലറയിലെ ദുരൂഹത: മൃതദേഹം കാണാതായ വിലങ്ങാട് സ്വദേശിയുടേതെന്ന് സംശയം; ബന്ധുക്കൾ രംഗത്ത്

By  Metro Desk Jun 21, 2026, 17:48 IST
കല്ലറ

കണ്ണൂർ: ഇരിട്ടി വാണിയപ്പാറ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറയിൽ പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം തങ്ങളുടെ കാണാതായ ബന്ധുവിന്റേതാണെന്ന സംശയവുമായി കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് സ്വദേശിയായ കുടുംബം രംഗത്ത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിലങ്ങാട് നിന്ന് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ വ്യക്തിയുടെ ശരീരമാണിതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ സംശയം. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇവർ അധികൃതരെ സമീപിച്ചു.

​കഴിഞ്ഞ ദിവസം പള്ളിയിലെ 38-ാം നമ്പർ കല്ലറ പുതിയൊരു ശവസംസ്കാരത്തിനായി തുറന്നപ്പോഴാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ അഴുകിയ ഒരു മൃതദേഹാവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയത്. സാധാരണ ക്രൈസ്തവ ആചാരപ്രകാരം മൃതദേഹങ്ങൾ പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അടക്കം ചെയ്യാറില്ലാത്തതിനാൽ സംഭവം വലിയ തോതിൽ പ്രാദേശികമായി ദുരൂഹത ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വിലങ്ങാട് സ്വദേശികളായ ബന്ധുക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവരുന്നത്.

​അതേസമയം, ഈ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതകളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് കരിക്കോട്ടക്കാരി പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. 2019-ൽ പള്ളി സെമിത്തേരി നവീകരിച്ചപ്പോൾ കല്ലറകളുടെ ക്രമനമ്പറുകളിൽ മാറ്റം വന്നതാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ഇവിടെ 2006-ലും 2015-ലും സ്വാഭാവിക മരണമടഞ്ഞ രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും, ഇതിൽ 2015-ൽ രക്തം ഛർദിച്ച് മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം പായയിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് സംസ്കരിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

​എന്നാൽ, ഒരു കല്ലറയിൽ മാറ്റിവെക്കാതെ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു എന്നതിലും പായയുടെ പഴക്കത്തെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോഴും നാട്ടുകാർക്കിടയിലും സഭയ്ക്കുള്ളിലും സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബന്ധുക്കളുടെ പുതിയ അവകാശവാദം കൂടി വന്നതോടെ, കല്ലറയിലെ ദുരൂഹത പൂർണ്ണമായി നീക്കാൻ റവന്യൂ അധികൃതരുടെയും മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കല്ലറ തുറന്ന് സയന്റിഫിക് പരിശോധന നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പോലീസ്. ശാസ്ത്രീയമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധന ഫലം പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രമേ മൃതദേഹം ആരുടേതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

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