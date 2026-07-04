വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിൽ സർവത്ര ദുരൂഹത; അദാനിക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ധൈര്യം?: പിണറായി വിജയൻ
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ ഓഹരി കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. തുറമുഖത്തെ വിദേശ കമ്പനിക്ക് വിൽക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് ഈ നീക്കമെന്നും സംഭവത്തിൽ സർവത്ര ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
തുറമുഖ, ധനകാര്യ വകുപ്പുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈകളിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ നടക്കേണ്ട ചർച്ചകൾ പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാം ഒരാളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്താൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് എവിടെ നിന്നാണ് ധൈര്യം ലഭിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുതാത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഈ ഓഹരി കൈമാറ്റം. ഇത് വഴി വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയുടെ കുത്തകയായി മാറുകയും മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിവെക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സെബിക്ക് (SEBI) അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ ജൂൺ 29-ന് തന്നെ കരാർ ഒപ്പിട്ടതായി വ്യക്തമാണെന്നും, എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു. അസാധാരണമായ എന്തോ ഒന്ന് ഈ ഇടപാടിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തത വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.