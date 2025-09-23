ദേശീയ ചലചിത്ര അവാർഡ് വിതരണം ഇന്ന്; മോഹൻലാൽ ദാദാ സാഹെബ് ഫാൽകെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും
71ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണം ഇന്ന്. വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഡൽഹിയിലെ വിഗ്യാൻ ഭവനിലാണ് പുരസ്കാരം വിതരണം.ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദ സാഹെബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നടൻ മോഹൻലാലിന് രാഷ്ട്രപതി ദൗപതി മുർമു നൽകും.
മികച്ച സഹനടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം വിജയരാഘവനും മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ഉർവശിയും രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങും. പൂക്കാലം എന്ന സിനിമയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് വിജയരാഘവന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ഉള്ളൊഴുക്കിലെ സ്വാഭാവിക പ്രകടനത്തിനാണ് നടി ഉർവശിക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.
പൂക്കാലത്തിന്റെ എഡിറ്റർ മിധുൻ മുരളിക്കാണ് മികച്ച ചിത്രസംയോജനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം. മികച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് 2018 സിനിമയ്കിലൂടെ മോഹൻദാസും അർഹനായിരുന്നു. മികച്ച മലയാളം സിനിമ ക്രിസ്റ്റോ ടോമി സംവിധാനം ചെയ്ത ഉള്ളൊഴുക്കാണ്. പരമോന്നത പുരസ്കാരം അടക്കം ആറ് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ മലയാളത്തിനുള്ളത്.