എൻസിഇആർടി നിർബന്ധമില്ല, എസ്സിഇആർടി മതി; പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട്; ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ (PM SHRI) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര നിബന്ധനകൾ മറികടന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതിയുമായി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം മാറ്റേണ്ടി വരില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കേന്ദ്ര നിബന്ധനകളിൽ പറയുന്നതുപോലെ എൻസിഇആർടി (NCERT) പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നും, എസ്സിഇആർടി (SCERT) പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, സ്കൂളുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പിഎം ശ്രീ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കേണ്ടി വരും. സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം (SSK) ഫണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്നും പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ടുകൾ തടസ്സപ്പെടുമെന്നും വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
അടിയന്തിര സാഹചര്യമില്ല, ചർച്ച ചെയ്യും: മന്ത്രി
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിലവിൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യമില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ വ്യക്തമാക്കി. മുൻ സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ സർക്കാരെന്നും, മുൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പദ്ധതി മരവിപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ മുൻ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലാതെ, വിശദമായ ആലോചനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.