നെടുമ്പാശ്ശേരി വാഹനാപകടക്കേസ്; സുഹൈലിന് ജാമ്യം, മോചനം 16 ന്: മറ്റു പ്രതികൾക്ക് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു
കൊച്ചി: നെടുമ്പാശ്ശേരി വാഹനാപകട കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സുഹൈൽ സജീവിനെ 10 ദിവസത്തിനു ശേഷമേ മോചിപ്പിക്കൂ എന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതു വരെ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതി തീരുമാനം. സുഹൈലിനൊപ്പം കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളായ ജോയൽ എസ്. ആന്റോ, നിനവ്, അമീൻ ഷാ എന്നിവരാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 11നാണ് സുഹൈൽ സജീവ് ഓടിച്ചിരുന്ന ആഡംബര കാർ ഇടിച്ച്, സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക, പാലക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക, കർണാടകയിലെ സുള്ള്യ സ്വദേശി ഇയാസ് എന്നിവർ മരിച്ചത്. സുഹൈലിനൊപ്പം ജോയൽ, നിനവ്, അമീൻ എന്നിവരും അറസ്റ്റിലായി. ജാമ്യം തേടി പ്രതികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, സെഷൻസ് കോടതി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നിരസിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത്.
അപകടം ഉണ്ടായതു മുതൽ പ്രതികൾ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് സുഹൈലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. എല്ലാവരും വിദ്യാർഥികളാണ്. സുഹൈൽ ബികോം രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയാണ്. പഠനത്തിൽ മിടുക്കനാണ്. അന്വേഷണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. തെളിവുകളെല്ലാം ശേഖരിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൗർഭാഗ്യകരമായ അപകടമാണുണ്ടായത്. നടന്നത് നടന്നു. ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.
ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ പ്രോസിക്യൂഷനും മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ അഭിഭാഷകനും ശക്തമായി എതിർത്തു. മരിച്ചവരും മിടുക്കരും പാവപ്പെട്ടവരുമാണ്. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. പ്രതികൾ മദ്യപിക്കുകയും അമിതവേഗത്തിൽ വാഹനമോടിക്കുകയും ചെയ്തതിനു തെളിവുകളുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 162 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് കാറോടിച്ചത്. മദ്യപിച്ച് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ വാഹനമോടിച്ചാൽ അപകടമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. അപകടമുണ്ടായതിനു ശേഷം പോലും വൈദ്യസഹായം നൽകാൻ കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ തയാറായില്ല. പിതാവ് നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നാണ് ഒന്നാം പ്രതി പറഞ്ഞത്. പ്രതി മുമ്പും അമിതവേഗതയിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അപകടമുണ്ടായതിനു ശേഷം ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. അന്വേഷണം ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കൗമാരക്കാർക്ക് പ്രോത്സാഹനമാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു.
അന്വേഷണം നടത്തി, തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ എന്ന കാര്യം കോടതി ആരാഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രതികളെ എന്തിനാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് കോടതി വാക്കാൽ ചോദിച്ചു. വിചാരണ കഴിയുന്നതു വരെ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നും ജാമ്യം നിഷേധിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കാരണമുണ്ടാകണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് ഒന്നാം പ്രതിയായ സുഹൈലിനെ 10 ദിവസം കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ജാമ്യം നൽകാനും കോടതി തീരുമാനിച്ചത്.