നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: രാജ്യവ്യാപകമായി നാളെ എസ്എഫ്ഐയുടെ പഠിപ്പ് മുടക്ക്
തിരുവനന്തപുരം: നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകളിലും ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി നാളെ ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (SFI) ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എൻടിഎയുടെ (NTA) അശാസ്ത്രീയവും അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമായ പരീക്ഷാ രീതികൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം.
ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും രാജ്ഭവനുകളിലേക്കും പ്രധാന കേന്ദ്രസർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്കും മാർച്ചുകളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് എസ്എഫ്ഐ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. പരീക്ഷാ അട്ടിമറിയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുക, നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ (NTA) ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന തെരുവിലിറങ്ങുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും പഠിപ്പ് മുടക്കി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.