നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്: പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി പറയുന്നത് മാറ്റി; കാരണം ജഡ്ജിയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നം
പാലക്കാട്: കേരളത്തെ നടുക്കിയ നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി ഇരട്ടക്കൊലപാതകക്കേസിൽ പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കോടതി മാറ്റിവെച്ചു. കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ജഡ്ജിയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിയതെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. പാലക്കാട് നാലാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് കേസിൽ വിധി പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. പുതിയ വിധി തീയതി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കും.
പോത്തുണ്ടി ബോയൻ കോളനി സ്വദേശിയായ സുധാകരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മി എന്നിവരെ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് വിധി വരാനിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ ദീർഘനാളത്തെ സാക്ഷിവിസ്താരത്തിനും വിചാരണയ്ക്കും ശേഷമാണ് അന്തിമവാദത്തിലേക്ക് കടന്നത്. കേസിൽ ആകെ 82 സാക്ഷികളെ കോടതി വിസ്തരിച്ചിരുന്നു.
പകയുടെ തുടർച്ച; ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി വീണ്ടും കൊലപാതകം
പ്രതിയായ ചെന്താമര മുൻപും ഇതേ കുടുംബത്തിനെതിരെ ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സജിതയെ ചെന്താമര വീട്ടിൽ കയറി കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസിൽ കോടതി ഇയാൾക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സജിത വധക്കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കവെ പരോളിലും പിന്നീട് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യത്തിലും ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് ചെന്താമര വീണ്ടും പകയോടെ സുധാകരനെയും അമ്മയെയും ആക്രമിച്ചത്.
2025 ജനുവരി 27-നാണ് സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും ചെന്താമര വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണം സജിതയും കുടുംബവുമാണെന്ന അന്ധവിശ്വാസവും ശത്രുതയുമാണ് തുടർച്ചയായ കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിയെ നയിച്ചത്. ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് നെന്മാറയിലെത്തിയായിരുന്നു പ്രതി ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയത്. നാല് മാസത്തിലേറെ നീണ്ട ശക്തമായ വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസ് ഇപ്പോൾ വിധി പറയാനായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.