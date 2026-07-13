നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പ്രതി ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി; ശിക്ഷാവിധി ജൂലൈ 15-ന്

By  Metro Desk Jul 13, 2026, 12:26 IST
chenthamara

പാലക്കാട്: കേരളത്തെ നടുക്കിയ നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതി ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. പ്രതിക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധി വരുന്ന ജൂലൈ 15-ന് (ബുധനാഴ്ച) പ്രഖ്യാപിക്കും. പ്രതിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം കോടതി തള്ളി.

​2025 ജനുവരി 27-നാണ് പോത്തുണ്ടി സ്വദേശികളായ സുധാകരൻ (55), അമ്മ ലക്ഷ്മി (75) എന്നിവരെ അയൽവാസിയായ ചെന്താമര വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സുധാകരനെ വീടിന് മുന്നിലിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതു കണ്ട് തടയാൻ ഓടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രായമായ അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും പ്രതി വെട്ടി വീഴ്ത്തിയത്. സുധാകരൻ സംഭവസ്ഥലത്തും ലക്ഷ്മി ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരണപ്പെട്ടത്.

പ്രത്യേകത: 2019-ൽ സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലും ചെന്താമര തന്നെയാണ് പ്രതി. ആ കേസിൽ കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷമാണ്, തന്റെ കുടുംബം തകരാൻ കാരണം ഇവരാണെന്ന മുൻവൈരാഗ്യത്തിൽ സുധാകരനെയും അമ്മയെയും പ്രതി ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. (സജിത വധക്കേസിൽ പ്രതിക്ക് കോടതി നേരത്തെ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു).

​ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റം തെളിഞ്ഞ കേസിൽ നിർണായകമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. കേസ് 'അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ്' എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

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