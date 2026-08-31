സെക്രട്ടേറിയറ്റില് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെ കാണാൻ പുതിയ ക്രമീകരണം
തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റില് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ സന്ദര്ശകരെ കാണുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. പൊതുഅവധി അല്ലാത്ത തിങ്കള്, ബുധന്, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില് വൈകുന്നേരം 3.00 മുതല് 5.30 വരെയാണ് സന്ദര്ശകര്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം.
ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും പ്രായമായവര്, ഭിന്നശേഷിക്കാര്, ശാരീരിക അവശതകളുള്ളവര് എന്നിവരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളപ്പിലെ പരാതി പരിഹാര സെല്ലില് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കാണും. അതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഓഫിസില് സന്ദര്ശകരെ കാണുക.
മുന്കൂട്ടി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളവര്ക്കും ഈ സമയത്ത് ഓഫിസിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാം. ബുധനാഴ്ചയാണ് പുതിയ ക്രമീകരണം നിലവില് വരുന്നത്.
മറ്റു ജില്ലകളില് നിന്ന് എത്തുന്നവര്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വേഗത്തില് കണ്ട് പരാതി നല്കുന്നതിനും തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ ക്രമീകരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റില് ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും പരാതി പരിഹാര സെല്ലില് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നല്കാം. വൈകുന്നേരം 3.00 മുതല് 5.00 വരെ പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര് പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികള് സ്വീകരിക്കും