സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ മദ്യവിപണി; വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് പ്രത്യേക നികുതി ഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലേക്ക് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം വരുന്നു. മദ്യകമ്പനികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് നികുതി ഘടന നിശ്ചയിച്ചത്. നേരത്തെ എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം കേരളത്തില് നിര്മ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇതാണ് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ വില്പ്പന കേരളത്തില് ആരംഭിക്കാന് സാധ്യത തുറന്ന് 'ലോ ആല്ക്കഹോളിക് ബവ്റിജസ്' എന്ന വിഭാഗത്തിലെ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഘടന ബജറ്റില് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
0.5% മുതല് 20 ശതമാനം വരെ വീര്യമുളള മദ്യമാണ് ഈ വിഭാഗത്തില് വരുന്നത്. 0.5- 10 ശതമാനം വരെ വീര്യമുളള മദ്യത്തിന് 120%, 10-20% വരെ വീര്യമുളളവയ്ക്ക് 175% എന്നിങ്ങനെയാണ് നികുതിഘടന. കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് 2022-23ലെ അബ്കാരി നയത്തില് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവില്പ്പന അനുവദിച്ച് ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നികുതി ഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല. 42.86% വീര്യമുളള മദ്യം വില്ക്കുന്ന അതേ നികുതി നല്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാല് കമ്പനികള് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം കേരളത്തില് വിറ്റിരുന്നില്ല. പ്രമുഖ കമ്പനികള് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം വില്ക്കാനായി നികുതി ഘടന പരിഷ്കരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വരുമാനനഷ്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സര്ക്കാര് അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.