ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം: ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ
തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്ത് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ (Motor Vehicles Act) സുപ്രധാന ഭേദഗതികൾ വരുത്തി. ലൈസൻസ് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പുതുക്കുന്ന തീയതി കണക്കാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള രണ്ട് പ്രധാന നിയമമാറ്റങ്ങളാണ് പുതിയ ഭേദഗതിയിലൂടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
30 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് (Grace Period) തിരിച്ചെത്തി: ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും തുടർന്ന് 30 ദിവസം കൂടി ലൈസൻസ് സാധുവായിരിക്കും. ഈ 30 ദിവസത്തിനകം ലൈസൻസ് പുതുക്കിയാൽ പിഴ നൽകേണ്ടതില്ല.
യഥാർഥ കാലാവധി നഷ്ടപ്പെടില്ല: ലൈസൻസ് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപായി നേരത്തേ പുതുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയ ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി ആരംഭിക്കുന്നത് പഴയ ലൈസൻസ് അവസാനിക്കുന്ന തീയതി മുതലായിരിക്കും.
പ്രായം അനുസരിച്ചുള്ള ലൈസൻസ് കാലാവധി
2019-ലെ ഭേദഗതിക്ക് ശേഷം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പ്രായം അധിഷ്ഠിത കാലാവധി വിവരങ്ങൾ:
|
പ്രായപരിധി
|
ലൈസൻസ് കാലാവധി
|
30 വയസ്സിന് താഴെ
|
40 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ
|
30 – 50 വയസ്സ്
|
10 വർഷം
|
50 – 55 വയസ്സ്
|
60 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ
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55 വയസ്സിന് മുകളിൽ
|
5 വർഷം
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: ലൈസൻസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പുതുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് (Re-test) വീണ്ടും പാസാകേണ്ടതുണ്ട്.