ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം: ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ

By  Metro Desk Aug 13, 2026, 10:42 IST
MVD

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്ത് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ (Motor Vehicles Act) സുപ്രധാന ഭേദഗതികൾ വരുത്തി. ലൈസൻസ് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പുതുക്കുന്ന തീയതി കണക്കാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള രണ്ട് പ്രധാന നിയമമാറ്റങ്ങളാണ് പുതിയ ഭേദഗതിയിലൂടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്.

​പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ

30 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് (Grace Period) തിരിച്ചെത്തി: ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും തുടർന്ന് 30 ദിവസം കൂടി ലൈസൻസ് സാധുവായിരിക്കും. ഈ 30 ദിവസത്തിനകം ലൈസൻസ് പുതുക്കിയാൽ പിഴ നൽകേണ്ടതില്ല.

യഥാർഥ കാലാവധി നഷ്ടപ്പെടില്ല: ലൈസൻസ് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപായി നേരത്തേ പുതുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയ ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി ആരംഭിക്കുന്നത് പഴയ ലൈസൻസ് അവസാനിക്കുന്ന തീയതി മുതലായിരിക്കും.

​പ്രായം അനുസരിച്ചുള്ള ലൈസൻസ് കാലാവധി

​2019-ലെ ഭേദഗതിക്ക് ശേഷം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പ്രായം അധിഷ്ഠിത കാലാവധി വിവരങ്ങൾ: 

പ്രായപരിധി

ലൈസൻസ് കാലാവധി

30 വയസ്സിന് താഴെ

40 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ

30 – 50 വയസ്സ്

10 വർഷം

50 – 55 വയസ്സ്

60 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ

55 വയസ്സിന് മുകളിൽ

5 വർഷം

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: ലൈസൻസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പുതുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് (Re-test) വീണ്ടും പാസാകേണ്ടതുണ്ട്.

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