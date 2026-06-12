നിതിൻ രാജിന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം ക്രൂരമായ ഭീഷണി; 'ഇൻസ്റ്റാ പേ' ലോൺ ആപ്പ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റൽ കോളജ് ബി.ഡി.എസ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിന് കാരണമായ ഓൺലൈൻ വായ്പാ ആപ്പ് തട്ടിപ്പിലെ പ്രധാന പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശ് നോയിഡ സ്വദേശിയായ സൗരവിനെയാണ് (22) കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കോടേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് പിടികൂടിയത്. കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്.പി പി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഡിവൈ.എസ്.പി ജീവൻ ജോർജാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം നാലായി. ഹരിയാണ സ്വദേശി ജയ് പ്രകാശ്, യു.പി സ്വദേശികളായ പ്രശാന്ത് കേവൽ, ഋഷികേശ് തിവാരി എന്നിവരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 10-നാണ് നിതിൻ രാജ് മെഡിക്കൽ കോളജ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. സ്വന്തം അമ്മയുടെ ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 'ഇൻസ്റ്റാ പേ ലോൺ' എന്ന അനധികൃത ആപ്പ് വഴി നിതിൻ 13,500 രൂപ വായ്പയെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ വെറും ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഈ ബാധ്യത 20,000 രൂപയായി പ്രതികൾ ഉയർത്തി. വായ്പയെടുത്ത തുകയിൽ 1000 രൂപ നിതിൻ തിരിച്ചടച്ചിട്ടും ബാക്കി തുകയ്ക്കായി പ്രതികൾ ഫോണിലൂടെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും വിദ്യാർഥിയെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയുമായിരുന്നു.
ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തലേദിവസം മാത്രം പ്രതികൾ നിതിന്റെ ഫോണിലേക്ക് 98 കോളുകളും 9 വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങളുമയച്ച് അതിക്രൂരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ നിതിന്റെ അധ്യാപികയെയും സംഘം വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) 308 (ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം അനധികൃത ലോൺ ആപ്പ് മാഫിയകൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനം.