ടി.പി. വധക്കേസിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല; വാർത്തകൾ വാസ്തവവിരുദ്ധം: കെ.കെ. രമ

By  Metro Desk Updated: May 22, 2026, 17:43 IST
KK Rama

വടകര: ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ താൻ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമായും വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആർ.എം.പി.ഐ നേതാവും എം.എൽ.എയുമായ കെ.കെ. രമ. ഈ ആവശ്യവുമായി താൻ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ചില മാധ്യമങ്ങളിലും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും വന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെ.കെ. രമ.

​കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന വ്യാജ വാർത്തകൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്നതും വിധി വന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകുകയോ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാണുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബോധപൂർവ്വം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ ചമയ്ക്കുന്നതെന്നും കെ.കെ. രമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായ വഴിയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വസ്തുതകൾ അന്വേഷിക്കാതെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ വാർത്തയാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ പിന്മാറണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

