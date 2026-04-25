ഇനി തണുക്കാൻ മൂന്നാറിലേക്ക് വണ്ടി കയറണ്ട; അവിടെയും സ്ഥിതി അപകടകരമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

By  Metro Desk Apr 25, 2026, 18:46 IST
munnar

അടിമാലി: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് തുടരുന്നതിനിടെ മൂന്നാറിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി ജില്ലാ കലക്‌റ്റർ. മൂന്നാറിലെ സ്ഥിതി അപകടകരമാണെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. യുവി ഇൻഡക്സ് റേറ്റ് 8 ൽ എത്തി. ആവശ്യമായ മുന്നറിപ്പ് നൽകാൻ‌ ടൂറിസ്റ്റ് വകുപ്പിനും ഡിറ്റിപിസിക്കും ജില്ലാ കലക്റ്റർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

11 മണിക്കും 3 മണിക്കും ഇടയിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരവും തലയും മറയ്ക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വിദേശികൾക്ക് പുറമേ അവധിക്കാലമായതിനാൽ സ്വദേശികളും ധാരാളമായി മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയമാണിത്. കുട്ടികളുമായും മറ്റും ആളുകൾ എത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഇടുക്കിയിൽ വിവിധയിടങ്ങളില‍ാ‍യി ശനിയാഴ്ച 2 പേർക്ക് സൂര്യാതപം ഏറ്റതായി വിവരമുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കൊടും ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വിവിധ‍യിടങ്ങളിൽ നിരവധി പേർക്കാണ് സൂര്യാഘാതവും മറ്റും ഏൽക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കൊല്ലത്ത് കൃഷിയിടത്തിൽ‌ വയോധികനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സൂര്യാഘാതം മൂലമാണെന്നാണ് വിവരം.

You may like