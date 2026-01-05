മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി ആരും പിണങ്ങില്ല; ഇത് ടീം യുഡിഎഫ് ആണെന്ന് വിഡി സതീശൻ
Jan 5, 2026, 15:04 IST
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 100ലധികം സീറ്റുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി കോൺഗ്രസിൽ തർക്കമുണ്ടെന്നത് സിപിഎം പ്രചാരണം മാത്രമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളും പിണങ്ങില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ യോഗ്യതയുള്ള നിരവധി പേർ കോൺഗ്രസിലുണ്ടെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു
എൽഡിഎഫിലും എൻഡിഎയിലുമുള്ള പല പാർട്ടികളും യുഡിഎഫിൽ എത്തും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വിസ്മയമുണ്ടാകുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. 100ലധികം സീറ്റ് ഉറപ്പാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അജണ്ട യുഡിഎഫ് തീരുമാനിക്കും.
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടയിടത്ത് നമ്മൾ നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി സർക്കാർ ഖജനാവ് നിറക്കും. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സഹയാത്രികരായവർ യുഡിഎഫിനൊപ്പം ുണ്ടാകുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.