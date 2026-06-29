സി.പി.ഐ.എം പിന്തുണയില്ല; തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷനിലെ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നീക്കത്തില് നിന്ന് യു.ഡി.എഫ് പിന്മാറി
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയില് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ കൊണ്ടുവരാനിരുന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയ നീക്കത്തില് നിന്ന് യു.ഡി.എഫ് (UDF) പിന്മാറി. പ്രമേയത്തെ സി.പി.ഐ.എം (CPIM) പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് യു.ഡി.എഫിന്റെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള പിന്മാറ്റം. ആവശ്യത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാന് കഴിയാത്തതിനാലാണ് പ്രമേയവുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചത്.
മേയറുടെയും ഭരണസമിതിയുടെയും വിവിധ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യു.ഡി.എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളും കക്ഷിനിലയും അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രമേയം പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഭരണപക്ഷത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം പിന്നാക്കം പോയത് നഗരസഭയിലെ ഭരണകക്ഷിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി താല്ക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്.