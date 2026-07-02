മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റമില്ല; അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ കമ്പനിയായ അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (AVPPL) ഓഹരികൾ കൈമാറുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള കപ്പൽചാൽ ഭീമനായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിക്ക് (MSC) തുറമുഖത്തിന്റെ 49 ശതമാനം ഓഹരികൾ കൈമാറാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നീക്കം നടത്തുന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സർക്കാരിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെയുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ നീക്കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മാധ്യമ വാർത്തകളിലൂടെ മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഈ ഓഹരി കൈമാറ്റ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പറഞ്ഞു. തുറമുഖ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം 25 ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ഓഹരി കൈമാറ്റം ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം ഒരു കൈമാറ്റം സാധ്യമല്ല.
ഈ ഇടപാട് പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ അഞ്ച് പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ദേശീയ സുരക്ഷ: തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലയായതിനാൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര, ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്.
പൊതുതാൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കൽ: തുറമുഖം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന (Common User Facility) ഒന്നായിരിക്കണം.
ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം ഉറപ്പാക്കൽ: ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ മാത്രം കുത്തകയാകാൻ അനുവദിക്കില്ല.
തുല്യ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ: എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും തുല്യ അവസരം നൽകുക.
തുറമുഖത്തിന്റെ ദീർഘകാല വികസനം.
അതേസമയം, വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിന് അനുമതി തേടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. വാണിജ്യ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ 74 ശതമാനം വരെ ഓഹരി വിൽക്കാൻ കരാർ പ്രകാരം തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാദം.
അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ അപേക്ഷ നിലവിൽ നിയമവകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിലാണ്. ഇതിനുശേഷം ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി വിശദമായ പഠനം നടത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.