പാലാ നഗരസഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി; UDF-ന് കനത്ത തിരിച്ചടി: ഭരണം നഷ്ടമായി

By  Metro Desk Updated: Jul 21, 2026, 12:41 IST
പാലാ നഗരസഭ

പാലാ: പാലാ നഗരസഭയിൽ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി. ഇതോടെ നഗരസഭയിലെ യു.ഡി.എഫ് ഭരണം പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചു. ചെയർപേഴ്സൺ ദിയ ബിനുവിനെതിരെ എൽ.ഡി.എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ കോൺഗ്രസിലെ പ്രമുഖ കൗൺസിലർമാരും പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് ഭരണസമിതിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായത്.

​നഗരസഭയിലെ ഉൾപ്പോരും സ്വതന്ത്ര കൂട്ടായ്മയുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് ഭരണസമിതി തകരാൻ കാരണം. അവിശ്വാസത്തെ എതിർത്തു വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഡി.സി.സി കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്ക് വിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, വിപ്പ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കൗൺസിലർമാർ അവിശ്വാസത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

​മുന്നണിയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വം പരാജയപ്പെട്ടതാണ് വലിയ തിരിച്ചടിയായത്. ഇതോടെ നഗരസഭയിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു.

അഞ്ച് യുഡിഎഫ് (UDF) കൗൺസിലർമാർ അവിശ്വാസപ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച് വോട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് ഭരണം വീണത്.  

​ഭരണസമിതിയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും കൗൺസിലർമാർ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയുമാണ് നഗരസഭയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിവെച്ചത്. സ്വന്തം മുന്നണിയിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ അവിശ്വാസത്തിന് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തത് യുഡിഎഫിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം നഗരസഭയിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി രൂപീകരണത്തിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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