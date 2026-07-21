പാലാ നഗരസഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി; UDF-ന് കനത്ത തിരിച്ചടി: ഭരണം നഷ്ടമായി
പാലാ: പാലാ നഗരസഭയിൽ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി. ഇതോടെ നഗരസഭയിലെ യു.ഡി.എഫ് ഭരണം പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചു. ചെയർപേഴ്സൺ ദിയ ബിനുവിനെതിരെ എൽ.ഡി.എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ കോൺഗ്രസിലെ പ്രമുഖ കൗൺസിലർമാരും പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് ഭരണസമിതിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായത്.
നഗരസഭയിലെ ഉൾപ്പോരും സ്വതന്ത്ര കൂട്ടായ്മയുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് ഭരണസമിതി തകരാൻ കാരണം. അവിശ്വാസത്തെ എതിർത്തു വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഡി.സി.സി കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്ക് വിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, വിപ്പ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കൗൺസിലർമാർ അവിശ്വാസത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
മുന്നണിയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വം പരാജയപ്പെട്ടതാണ് വലിയ തിരിച്ചടിയായത്. ഇതോടെ നഗരസഭയിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു.
അഞ്ച് യുഡിഎഫ് (UDF) കൗൺസിലർമാർ അവിശ്വാസപ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച് വോട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് ഭരണം വീണത്.
ഭരണസമിതിയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും കൗൺസിലർമാർ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയുമാണ് നഗരസഭയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിവെച്ചത്. സ്വന്തം മുന്നണിയിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ അവിശ്വാസത്തിന് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തത് യുഡിഎഫിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം നഗരസഭയിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി രൂപീകരണത്തിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.