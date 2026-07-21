പാലാ നഗരസഭയിൽ അവിശ്വാസപ്രമേയം ചർച്ചക്ക്; കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്ക് വിട്ടുനിൽക്കാൻ നിർദേശം

By  Metro Desk Jul 21, 2026, 09:56 IST
പാലാ നഗരസഭ

പാലാ: പാലാ നഗരസഭയിൽ ചെയർപേഴ്‌സൺ ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷമായ എൽ.ഡി.എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസപ്രമേയം ഇന്ന് ചർച്ചയ്‌ക്കെടുക്കും. അവിശ്വാസപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ നിന്നും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാർക്ക് വിപ്പ് നൽകി.

​നഗരസഭയിലെ ഭരണസമിതിയുമായുള്ള ഭിന്നതകളെ തുടർന്ന് നിലവിലുള്ള സ്വതന്ത്ര കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നേരത്തെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യ മുതലെടുത്താണ് എൽ.ഡി.എഫ് അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

കക്ഷിനില ഇങ്ങനെ:

  • ആകെ അംഗങ്ങൾ: 26

യു.ഡി.എഫ് (കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ): 14 (കോൺഗ്രസ് - 6, കേരള കോൺഗ്രസ് - 3, സ്വതന്ത്ര മുന്നണി - 3, കെ.ഡി.പി - 1, സ്വതന്ത്രൻ - 1)

എൽ.ഡി.എഫ്: 12 (കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) - 10, സി.പി.എം - 2)

​അവിശ്വാസപ്രമേയം പാസാകാൻ 14 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് വേണ്ടത്. വിപ്പ് മറികടന്ന് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുമോ അതോ വിട്ടുനിൽക്കുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഭരണസമിതിയുടെ ഭാവി നിലനിൽക്കുന്നത്. 

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