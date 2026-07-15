ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് ഇനി പറന്നിറങ്ങാം; കൊച്ചി–ലക്ഷദ്വീപ് സീ പ്ലെയിന് സര്വീസ് 19 മുതല്
കൊച്ചി: കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള ആദ്യ വാണിജ്യ സീ പ്ലെയിൻ (Seaplane) സർവീസ് ഈ മാസം 19-ാം തീയതി (ഞായറാഴ്ച) ആരംഭിക്കും. കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി രാം മോഹൻ നായിഡുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാകും സർവീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുക. ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള പതിവ് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 'ഉഡാൻ' (UDAN) പ്രാദേശിക കണക്റ്റിവിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ വിമാന സർവീസ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിലും കരയിലും ഒരുപോലെ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന കനേഡിയൻ നിർമിത 'വൈക്കിങ് ഡിഎച്ച്സി–6–400 ട്വിൻ ഓട്ടർ' ഇരട്ട എൻജിൻ വിമാനമാണ് സർവീസിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പൈലറ്റുമാരും ക്യാബിൻ ക്രൂവും ഉൾപ്പെടെ 20 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഈ സീ പ്ലെയിൻ പറത്തുന്നത് മലയാളി പൈലറ്റായ അരുൺ ഗോപ് ആണ്.
കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലെ അഗത്തി, കവരത്തി, കൽപേനി, കടമത്ത്, കിൽത്താൻ എന്നീ അഞ്ച് ദ്വീപുകളിലേക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുക. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടത്തിയ പരീക്ഷണപ്പറക്കലുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരുന്നു. കപ്പൽ മാർഗം മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന യാത്രയ്ക്ക് പകരമായി വെറും 45 മുതൽ 80 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ദ്വീപുകളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പുതിയ സീ പ്ലെയിൻ സർവീസിലൂടെ സാധിക്കും. ഈ പുതിയ യാത്രാസൗകര്യം ലക്ഷദ്വീപിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് വലിയ കുതിപ്പേകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.