എൻഎസ്എസിന് വിശ്വാസം സർക്കാരിനെ; കോൺഗ്രസിന്റേത് കള്ളക്കളി: ജി സുകുമാരൻ നായർ

Sep 24, 2025, 12:07 IST
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിലെ നയം വ്യക്തമാക്കി എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ. എൻ എസ് എസിന് സർക്കാരിനെ വിശ്വാസമാണ്. ശബരിമല വിശ്വാസ പ്രശ്‌നത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് മാറ്റം സ്വാഗതാർഹമാണ്. സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ യുവതികളെ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോയെന്നും സുകുമാരൻ നായർ ചോദിച്ചു

കോൺഗ്രസിന്റേത് കള്ളക്കളിയാണ്. വിശ്വാസ പ്രശ്‌നത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഉറച്ച നിലപാടില്ല. ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ബിജെപിയാകട്ടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശ്വാസികൾക്കായി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന ഉറപ്പ് പാലിച്ചില്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു

സന്തോഷകരമായ സമീപനമാണ് സുകുമാരൻ നായർ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. എൻഎസ്എസ് കൃത്യമായ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്തു. യുഡിഎഫിനും ബിജെപിക്കുമെതിരെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയത് സൃഷ്ടിപരമായ വിമർശനമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 

