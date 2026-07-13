സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്ന വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു; യൂട്യൂബർ 'തൊപ്പി'യുടെ ചാനൽ പൂട്ടി, മുൻകൂർ ജാമ്യത്തെ എതിർത്ത് പോലീസ്
കൊച്ചി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്ന വീഡിയോകളും അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ വിവാദ യൂട്യൂബർ 'തൊപ്പി' എന്ന മുഹമ്മദ് നിഹാദിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പൂട്ടി. പോലീസ് സമർപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നീക്കം ചെയ്തത്.
അതേസമയം, കേസിൽ പ്രതിയായ തൊപ്പിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ പോലീസ് ശക്തമായി എതിർത്തു. പ്രതി ചെയ്തത് അതീവ ഗൗരവസ്വഭാവമുള്ള കുറ്റമാണെന്നും അതിനാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നും എറണാകുളം റൂറൽ പോലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി.
നേരത്തെ, സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഉണ്ടായ വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തെത്തുടർന്ന് അവരുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ തൊപ്പി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. അഭിഭാഷകനായ ശ്രീജിത്ത് പെരുമന നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പോലീസ് ഐടി നിയമപ്രകാരം പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരുമടങ്ങുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആരാധകരുള്ള തൊപ്പിയുടെ ചാനലിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തെറ്റായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെയും വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. നിലവിൽ ഡിജിപിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക സംഘമാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.