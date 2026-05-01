പെണ്‍സുഹൃത്തുമായുളള വിവാഹം എതിര്‍ത്തു; വല്യച്ഛനെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം: പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

By  Metro Desk May 1, 2026, 16:44 IST
Kochi

കൊച്ചി: പെണ്‍സുഹൃത്തുമായുളള വിവാഹത്തെ എതിര്‍ത്തതിന് പിതൃസഹോദരനെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രതി അറസ്റ്റില്‍. അയ്യപ്പന്‍കാവ് സ്വദേശി അഭിജിത് പ്രസാദാണ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കൊച്ചി നോര്‍ത്ത് പൊലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

ഇന്നലെ രാവിലെ അയ്യപ്പന്‍കാവ് ഭാഗത്ത് വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ബൈക്കില്‍ പോവുകയായിരുന്നയാളെ പ്രതി കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

