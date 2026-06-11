ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം; കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചു: പുണെയിലെ പരിശോധന ഫലം പോസിറ്റീവ്

By  Metro Desk Jun 11, 2026, 17:54 IST
Nippa

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് നിപ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നാലെ, പുണെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിലേക്ക് (NIV) അയച്ച സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലവും പോസിറ്റീവ് ആയതോടെയാണ് രോഗബാധ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഫറോക്ക് സ്വദേശിയായ 43-കാരനാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്.

ആരോഗ്യവകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രതയിൽ

​രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ പ്രത്യേക ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്.

സമ്പർക്കപ്പട്ടികയും റൂട്ട് മാപ്പും

​രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരുടെ വിശദമായ പട്ടിക ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്.

പ്രാഥമിക സമ്പർക്കം: ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ചികിത്സ തേടിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാർ, ഡോക്ടർമാർ, മറ്റ് രോഗികൾ എന്നിവരോട് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉറവിടം: പുതിയതായി വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത ഒരു ഗോഡൗൺ ഇദ്ദേഹം സ്വയം വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നോ മറ്റോ ആകാം രോഗബാധയേറ്റതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ഭീതി വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി: പൊതുജനങ്ങൾ ആരും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രോഗിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഉടൻ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടും.

Tags

Share this story

Featured

You may like