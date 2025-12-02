വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്ന് അധികൃതർ; നിരാഹാരമിരിക്കുന്ന രാഹുൽ ഈശ്വറെ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കും

Dec 2, 2025, 12:11 IST
rahul eswar

ജയിലിൽ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ച രാഹുൽ ഈശ്വറെ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കും. സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ഡോക്ടർ ജില്ലാ ജയിലിൽ എത്തിയാണ് രാഹുലിനെ പരിശോധിക്കുക. രാഹുൽ ഈശ്വർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം രാഹുൽ ഈശ്വർ നാളെ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകും

അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ ജാമ്യം തള്ളിയതോടെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ജില്ലാ ജയിലിലെ ബി ബ്ലോക്കിലാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ കഴിയുന്നത്. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്

അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടത് നിസാരമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി ജാമ്യം തള്ളിയത്. എന്നാൽ അറസ്റ്റ് നിയമപരമല്ലെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.
 

