പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ; യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്: കെ. സുരേന്ദ്രൻ
തിരുവനന്തപുരം: യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ബജറ്റ് വെറും പ്രഖ്യാപന തട്ടിപ്പ് മാത്രമാണെന്നും 'പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ' ആക്കി അവതരിപ്പിച്ച ഒന്നാണെന്നും ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ. സുരേന്ദ്രൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കോളജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 1000 രൂപ ധനസഹായം ബജറ്റിൽ എവിടെപ്പോയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനുള്ള വലിയൊരു തട്ടിപ്പാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഭീമമായ കടക്കെണിയിൽ മുങ്ങിനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ 5.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വലിയ കടബാധ്യതയിലാണ് കേരളം. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചുവെച്ചാണ് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ പുതിയ ബജറ്റിലൂടെ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയാണ്. വലിയ അവകാശവാദങ്ങളോടെ പ്രഖ്യാപിച്ച പല പദ്ധതികൾക്കും കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്താൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. യുവാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കാത്ത ഈ ബജറ്റ് പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്നും കെ. സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.