ഇടുക്കിയിൽ ഒരു വയസ്സുള്ള ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചു; അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് പോലീസ്

By  Metro Desk Sep 12, 2026, 10:43 IST
പോലീസ്

ഇടുക്കി: അടിമാലിയിൽ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അടിമാലി പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് (Unnatural Death) കേസെടുത്തു. അടിമാലി ഒഴുവത്തടം വലിയകാട്ടിൽ അഫ്സൽ - സാന്ദ്ര ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ ഇഹാൻ, റിഹാൻ എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടത്.

​വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് അവശനിലയിലായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമായി ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

​പെയിന്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തിന്നർ അബദ്ധത്തിൽ കുടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പിതാവ് അഫ്സൽ മൊഴി നൽകിയെങ്കിലും പൊലീസും ആശുപത്രി അധികൃതരും ഇത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല. മൊഴികളിൽ വൈരുധ്യമുള്ളതിനെത്തുടർന്ന് പിതാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.

​സംഭവസ്ഥലത്ത് ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണ സംഘവും പോലീസും പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ്. കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. രാസപരിശോധനാ ഫലവും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷമേ യഥാർത്ഥ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. 

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