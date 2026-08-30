കണ്ണീരണിയിച്ച് സവാള; തിരുവനന്തപുരത്ത് വില 65 കടന്നു, പ്രതിദിനം കയറുന്നത് 3 രൂപ വരെ: കുടുംബ ബജറ്റിന്റെ താളം തെറ്റുന്നു
തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കാലം അടുത്തെത്തിനിൽക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് സാധാരണക്കാരന്റെ കുടുംബ ബജറ്റ് തകർത്ത് സവാള വില കുതിച്ചുയരുന്നു. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ സവാള വില കിലോയ്ക്ക് 65 രൂപ വരെയായി ഉയർന്നപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ദിവസേന ശരാശരി രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് രൂപ വരെയാണ് വർധിക്കുന്നത്.
വരവ് കുറഞ്ഞതും പ്രധാന ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമാണ് സവാളവില കുതിച്ചുയരാൻ പ്രധാന കാരണം. മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സവാളയുടെ വരവിൽ വലിയ തോതിൽ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഹോൾസെയിൽ വിപണിയിലും റീട്ടെയിൽ വിപണിയിലും ഒരേപോലെ വില കുതിക്കുകയാണ്.
അടുക്കളയിലെ പ്രധാന ചേരുവയായ സവാളയ്ക്ക് വില വർധിച്ചതോടെ ചെറുകിട ഹോട്ടലുകാരും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. വില വർധനവ് പിടിച്ചുനിർത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബഫർ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നുള്ള സവാള ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം ('കാന്ദ എക്സ്പ്രസ്') സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും വിപണിയിൽ ഇതിന്റെ ആശ്വാസം പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇനിയും വില ഉയർന്നാൽ ഓണവിപണിയിൽ മറ്റ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കൊപ്പം സവാളയും വൻ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പൊതുജനങ്ങൾ.