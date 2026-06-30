ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ: മലപ്പുറത്ത് വൻ ലഹരിവേട്ട; 97 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

By  Metro Desk Jun 30, 2026, 12:48 IST
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മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ പൊലീസ് നടത്തുന്ന ശക്തമായ നടപടിയായ ‘ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ’ (Operation Toofan) ഭാഗമായി മലപ്പുറത്ത് വൻ ലഹരിവേട്ട. മലപ്പുറം കൊളത്തൂരിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ അതിമാരക സിന്തറ്റിക് ലഹരിമരുന്നായ 97 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി (MDMA) തിരൂർ പൊന്മുണ്ടം സ്വദേശിയായ സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്ന യുവാവിനെ ഡാൻസാഫ് (DANSAF) സംഘവും പൊലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടി.

​കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയായിരുന്നു കൊളത്തൂർ പലകപ്പറമ്പിൽ വച്ച് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്. മുൻപും ലഹരിക്കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് പിടിയിലായ സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

​നേരത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് ലഹരിമരുന്ന് പിടികൂടിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് നടത്തിയ കൃത്യമായ തുടരന്വേഷണമാണ് പ്രതിയിലേക്കും വലിയ ലഹരിശേഖരത്തിലേക്കും വഴിതുറന്നത്. വിപണിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നാണ് ഇയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. സ്കൂൾ-കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രതി ലഹരി എത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ലഹരിമരുന്നിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് കണ്ണികളെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ലഹരി വ്യാപനത്തിനെതിരെ കടുത്ത നടപടികളുമായി ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് മലപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഈ വലിയ ലഹരിവേട്ട നടന്നിരിക്കുന്നത്.

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