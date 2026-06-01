പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് പോലീസ് മർദനമേറ്റതായി പരാതി; സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് നിവേദനം നൽകി
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ക്രൂരമായ മർദനമേറ്റതായി പരാതി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റക്കാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് (ഡിജിപി) ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി.
യാത്രാവേളയിലുണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്നാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡ്രൈവറെ മർദിച്ചതെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവറെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ജീവനക്കാരന് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലത്തോ വെച്ച് നടന്ന ഈ അതിക്രമം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണിതെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണമെന്നും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഡിജിപിക്ക് നേരിട്ടാണ് പരാതി കൈമാറിയത്. സംഭവത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് പോലീസ് മേധാവി ഉത്തരവിട്ടതായാണ് സൂചന.