പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് പോ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​താ​യി പ​രാ​തി; സം​സ്ഥാ​ന പോ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി

By  Metro Desk Jun 1, 2026, 14:50 IST
Pinarayi TVM

തിരുവനന്തപുരം: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ നി​ന്നും ക്രൂ​ര​മാ​യ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​താ​യി പ​രാ​തി. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന പോ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് (ഡി​ജി​പി) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

യാ​ത്രാ​വേ​ള​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഡ്രൈ​വ​റെ മ​ർ​ദി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഡ്രൈ​വ​റെ സ​മീ​പ​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് നേ​രെ പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്തോ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ഈ ​അ​തി​ക്ര​മം രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

പോ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വീ​ഴ്ച​യാ​ണി​തെ​ന്നും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ ഓ​ഫീ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ഡി​ജി​പി​ക്ക് നേ​രി​ട്ടാ​ണ് പ​രാ​തി കൈ​മാ​റി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ​കു​പ്പു​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പോ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന.

