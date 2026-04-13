ആകെ പോളിങ് 78.27%; കൂടുതല് കുന്ദമംഗലത്ത്; കുറവ് റാന്നിയില്: കണക്കുകള് പുറത്തുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്
Updated: Apr 13, 2026, 17:12 IST
തിരുവനന്തപുരം: കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അന്തിമ പോളിങ് കണക്കുകള് പുറത്തുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്. 78.27 ശതമാനമാണ് പതിനാറാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോളിങ്.
ഏറ്റവും കുടുതല് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുന്ദമംഗലത്താണ്. അവിടെ 84.83 ശതമാനമാണ്. രണ്ടാമത് ചിറ്റൂരിലും മൂന്നാമത് കുന്നത്തുനാടുമാണ്. ഏറ്റവും കുറവ്് പോളിങ് റാന്നിയിലാണ്. അവിടെ 68.99 ശതമാനമാണ് പോളിങ്.