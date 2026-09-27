കേരള സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ പാക് സൈബർ ആക്രമണം: പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ പോർട്ടൽ ഹാക്ക് ചെയ്തു
Sep 27, 2026, 16:03 IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ സൈബർ ആക്രമണം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഹോംപേജിൽ ‘പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ്’ എന്ന സന്ദേശം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ‘ടീം ബ്ലാക്ക്ലീറ്റ്സ്’ ആണ് വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തതെന്ന അവകാശവാദവും ഹാക്കർമാർ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായാണ് വിവരം. സൈബർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെവരാണെന്നും സംഭവത്തിന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
സംസ്ഥാന ഐ.ടി വിഭാഗവും സൈബർ പൊലീസും വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റകൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്.